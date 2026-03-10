日本ケンタッキー・フライド・チキンは、スナック感覚で楽しめる新カテゴリー「サクッとケンタ」シリーズを、3月11日から数量限定で発売する。全国のKFC店舗で展開される新商品で、一部店舗では取り扱いがない場合もある。発売と同時に、佐藤栞里が出演する新CM「サクッとケンタ」篇も公開される。「サクッとケンタ」シリーズ「サクッとケンタ」シリーズは、日常のさまざまな食シーンで手軽に楽しめるKFCの新しいスタイルとして企