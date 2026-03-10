春の番組改編で、芸能関係者の間でちょっとした話題となっているのが、お笑いコンビ「千鳥」とフジテレビの“蜜月解消”とも受け止められる現象だ。フジテレビ「千鳥」大悟の“松本人志コスプレ”を問題視で差し替え…放送当日に“アウト！”ゴタゴタの内幕日本テレビ系バラエティー特番「金曜ミステリークラブ!!!」が4月17日から金曜夜7時枠でレギュラー化され、嵐の二宮和也（42）と千鳥のノブ（46）が出演することが発表