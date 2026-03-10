今日10日(火)の夜は沖縄や九州から東北を中心に国際宇宙ステーション(ISS) /「きぼう」を見られるチャンスです。時刻や観測のポイントなどまとめました。12日(木)も、沖縄から北海道で見られるチャンスがあります。きぼうが見られる地域や時刻国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大きさで、1周およそ90分というスピ