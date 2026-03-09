プロイセン・ミュンスターは8日、ブンデスリーガ2部のヘルタ・ベルリン戦で観客がVARシステムの電源プラグを引き抜いたことで、運用に支障が生じるトラブルが発生したことを報告した。同日に行われたこの試合の前半、ヘルタにPKが与えられる可能性でVARが介入した。ところが主審はオンフィールド・レビューを行うためにピッチ脇のモニターまで足を運んだものの、モニターは真っ暗のままで映像が映らない事態が発生。主審はコミ