コスモス薬品は朝安後切り返した。前週末６日、２月度の月次営業速報を発表した。既存店売上高は前年同月比７．０％増と６カ月連続で前年同月を上回っており、好感した買いが集まっている。全店ベースでは同１２．３％増になった。 出所：MINKABU PRESS