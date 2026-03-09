アシアナ航空は、日本発ロンドン行きで特別運賃を3月24日まで販売している。日本発ロンドン/ヒースロー行きエコノミークラス往復航空券が対象で、往復運賃は92,000円から。燃油サーチャージ込、諸税別。搭乗期間は4月1日から9が血30日まで。予約クラスは「W・A」。