米国とイスラエルが2月28日から開始した対イラン軍事攻撃では、ステルス戦闘機や巡航ミサイルが注目を集めているが、作戦を陰で支えた“もう一つの主役”として、米海軍の電子戦機 EA-18Gグラウラーが搭載した最新装備を挙げることができる。グラウラーは敵のレーダーや通信を妨害する電子戦機で、今回の作戦では最新の電子攻撃装置 AN/ALQ-249(V) Next Generation Jammer Mid-Band（NGJ-MB）を搭載して出撃したとみられている。米