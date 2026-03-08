【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月より放送開始となるTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』のEDテーマに、ZAQの書き下ろし新曲「ライアーヴェール」が決定。ZAQと『ようこそ実力至上主義の教室へ』シリーズのタッグは今回で4度目となり、ZAQにとっては初のエンディングテーマを担当する。本楽曲はヒップホップ×ジャズをベースに、シンプルな構成の中にテクニカルなメロディーライン