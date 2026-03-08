ZAQ、TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』EDテーマ「ライアーヴェール」4月2日に先行配信決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年4月より放送開始となるTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』のEDテーマに、ZAQの書き下ろし新曲「ライアーヴェール」が決定。ZAQと『ようこそ実力至上主義の教室へ』シリーズのタッグは今回で4度目となり、ZAQにとっては初のエンディングテーマを担当する。

本楽曲はヒップホップ×ジャズをベースに、シンプルな構成の中にテクニカルなメロディーラインを織り込んだ、物語の余韻を彩るような楽曲。ヒロイン目線で描かれた歌詞とともに、作品の世界観をより濃密に表現しており、アニメ本編とあわせて考察も楽しめる一曲に仕上がっている。

「ライアーヴェール」は4月2日(木)に先行配信が決定。さらに、4月22日発売となるシングル「ライアーヴェール」のCDジャケットと描き下ろしイラストバックジャケット、INDEXも公開された。

本作はタイトルの「ライアーヴェール」からインスピレーションを受け、真実を覆い隠す不気味さと妖艶さを漂わせるビジュアルに仕上がっている。

バックジャケットには、東京都高度育成高等学校に新入生として入学する七瀬 翼と天沢一夏の姿が描かれ、さらに、ヴェールの向こう側には主人公・綾小路清隆の姿も。それぞれの“ヴェール”の下に隠された真実とは何なのか？楽曲の歌詞とあわせて考察を楽しむことができるジャケットビジュアルとなっている。

●リリース情報

「ライアーヴェール」

2026年4月22日発売

品番：LACM-24820

価格：￥1,320（税込）

仕様：描き下ろしイラストバックジャケット

表題曲

「ライアーヴェール」

2026年4月2日先行配信：

＜INDEX＞

1.ライアーヴェール

作詞・作曲・編曲：ZAQ

2.暗闘(だんまり)

作詞・作曲・編曲：ZAQ

3.ライアーヴェール(Off Vocal)

4.暗闘(だんまり)(Off Vocal)

CD予約はこちら

https://lnk.to/LACM-24820

店舗特典

アニメイト：L判ブロマイド 2枚(アーティスト写真＋描き下ろしイラストバックジャケット絵柄)

Amazon：L判ブロマイド(アーティスト写真)

ゲーマーズ：L判ブロマイド(描き下ろしイラストバックジャケット絵柄)

リミスタ(インターネットサイン会)の開催が決定！

シングル「ライアーヴェール」のリリースを記念して、リミスタの開催が決定！

日本全国、どこからでも参加できるリリースイベント、ぜひご参加ください！

開催日時：2026年3月19日(木) 19:00 配信スタート

出演：ZAQ

※生配信のため、配信時間が前後する場合がございます。

リミスタ詳細・購入はこちら

https://limista.com/projects/7161?id=7161

●作品情報

『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』



2026年4月1日(水)より放送開始！

初回は90分拡大の第1話〜第4話一挙放送！

＜初回 第1話〜第4話＞

TOKYO MX：4月1日(水) 22:30〜24:00

ＢＳ日テレ：4月1日(水) 24:00〜25:30

ほか

＜第5話以降＞

TOKYO MX：毎週水曜 22:30〜

ＢＳ日テレ：毎週水曜 24:30〜

ほか

※放送日時は変更となる場合がございます。各配信サイトでも順次配信予定です。

＜イントロダクション＞

東京都高度育成高等学校、それは進学率・就職率100％を誇り、

毎月10万円の金銭に相当するポイントが支給される夢のような学校。

しかし、その内実は一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校であった。

1年生3学期にCクラスへと昇格した綾小路たちだったが、

1学年最終特別試験の結果、Aクラスに惜敗し、再びDクラスへと降格。

2年生はDクラスからの再スタートとなった。

春休みを経て、綾小路は軽井沢と恋人関係となり、

堀北は優秀な兄・学にあこがれていた自分と決別。

少しずつ人間関係が変化する中で、2年生へと進級する。

綾小路たち新2年生の最初の特別試験は、

新入生とパートナーを組んで行う筆記試験。

しかし、新入生の中には、月城が手配したホワイトルームからの刺客が紛れており――。

学年を超えた新たな関係が呼ぶのは、嵐か凪か。

2年目の学校生活の幕が今、切って落とされる。

【スタッフ】

原作：衣笠彰梧(MF 文庫J「ようこそ実力至上主義の教室へ」/KADOKAWA 刊)

キャラクター原案：トモセシュンサク

監督：野亦則行

シリーズ構成：重信康

脚本：重信康／勝冶京子

キャラクターデザイン：河野真貴

美術設定：平柳悟

美術監督：羽根広舟

色彩設計：竹川美緒

CG監督：平山知広

撮影監督：関谷美里

編集：及川雪江（森田編集室）

音楽：横山克／橋口佳奈

音楽制作：ランティス

オープニングテーマ：藍井エイル「MONSTER」

エンディングテーマ：ZAQ「ライアーヴェール」

音響監督：飯田里樹

音響効果：奥田維城

アニメーション制作：Larche

製作：ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会

【キャスト】

綾小路清隆：千葉翔也

堀北鈴音：鬼頭明里

軽井沢恵：竹達彩奈

櫛田桔梗：久保ユリカ

龍園翔：水中雅章

一之瀬帆波：東山奈央

坂柳有栖：日高里菜

七瀬翼：佐藤未奈子

宝泉和臣：江頭宏哉

天沢一夏：瀬戸桃子

八神拓也：徳留慎乃佑

椿桜子：佐伯伊織

宇都宮陸：坂田将吾

＜ZAQ Profile＞

3歳の頃よりピアノをはじめ、音大のピアノ科を卒業。クラシックを学ぶ傍らロックやR&B、Hip-Hopなど幅広いジャンルのポップミュージックに傾倒し、音大在学中にはアニソンの音楽性の高さに驚愕。2012年、TVアニメ「未来日記」のキャラクターソングで作詞・作曲・編曲を行いクリエイターとしてデビューを飾る。以降、アニメ主題歌にも楽曲を提供しながら2012年10月、TVアニメ『中二病でも恋がしたい!』オープニング主題歌「Sparkling Daydream」でメジャーデビュー。その後もTVアニメ『トリニティセブン』、TVアニメ『コンクリート・レボルティオ〜超人幻想〜』、TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』などのOP主題歌を担当する。

日本最大級のアニメイベント『Animelo Summer Live 2017 -THE CARD-』ではテーマソングの作詞・作曲・編曲(共同編曲)を手がけ、アーティストとしてだけでなくクリエイターとしても唯一無二の存在となっている。昨今ではレーベルの垣根を越え、多くのアーティストに楽曲提供も行なっている。アレンジャー、サウンドプロデューサー的な側面と、シンガーソングライターとしての独自性で、画一的様式美へと向かうアニソンシーンにおいて、新たなアニソン「王道」を切り拓くアーティストを目指す。

©衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会

