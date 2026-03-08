2月17日に56歳で亡くなった、ロックバンド「LUNASEA」ドラムスの真矢さんの献花式「〜Eternal MeLoDy〜」が8日午前11時から、神奈川のぴあアリーナMMで開催された。真矢さんと親交の深かったミュージシャンが続々と献花式への参列を報告した。式場にはドラムが3セット並べられ、生前の写真も飾られた。音楽はLUNASEAの「FOREVER & EVER」や、真矢さんのドラムソロ演奏などが流された。ドラムソロにはファンの「真矢コ