[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](メグスタ)※14:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 6 宮崎慎DF 29 田尾佳祐DF 44 林田魁斗MF 5 國分将MF 14 石倉潤征MF 24 上野輝人MF 66 禹相皓MF 86 淺田彗潤MF 90 後藤優介FW 22 大野耀平控えGK 32 松原快晟DF 3 井林章DF 30 岡英輝DF 39 原野楼惟MF 8 森勇人MF 13 前川大河MF 17 牧山晃政MF 27 柳雄太郎FW 11 佐野竜眞監督大嶽直人[FC今治