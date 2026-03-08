[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](メグスタ)

※14:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 6 宮崎慎

DF 29 田尾佳祐

DF 44 林田魁斗

MF 5 國分将

MF 14 石倉潤征

MF 24 上野輝人

MF 66 禹相皓

MF 86 淺田彗潤

MF 90 後藤優介

FW 22 大野耀平

控え

GK 32 松原快晟

DF 3 井林章

DF 30 岡英輝

DF 39 原野楼惟

MF 8 森勇人

MF 13 前川大河

MF 17 牧山晃政

MF 27 柳雄太郎

FW 11 佐野竜眞

監督

大嶽直人

[FC今治]

先発

GK 16 山本透衣

DF 3 孫大河

DF 15 ガブリエル・ゴメス

DF 33 笹修大

MF 2 梅木怜

MF 5 新井光

MF 6 梶浦勇輝

MF 7 山田貴文

MF 8 駒井善成

FW 14 森晃太

FW 17 持井響太

控え

GK 1 立川小太郎

DF 23 イ・ヨンジュン

DF 29 丸山大和

MF 9 近藤高虎

MF 20 ロドリゴ・ソウザ

MF 25 佐藤璃樹

MF 77 加藤潤也

FW 11 ウェズレイ・タンキ

FW 44 林誠道

監督

倉石圭二