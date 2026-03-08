讃岐vs今治 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](メグスタ)
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 29 田尾佳祐
DF 44 林田魁斗
MF 5 國分将
MF 14 石倉潤征
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 32 松原快晟
DF 3 井林章
DF 30 岡英輝
DF 39 原野楼惟
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 17 牧山晃政
MF 27 柳雄太郎
FW 11 佐野竜眞
監督
大嶽直人
[FC今治]
先発
GK 16 山本透衣
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 33 笹修大
MF 2 梅木怜
MF 5 新井光
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 8 駒井善成
FW 14 森晃太
FW 17 持井響太
控え
GK 1 立川小太郎
DF 23 イ・ヨンジュン
DF 29 丸山大和
MF 9 近藤高虎
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 77 加藤潤也
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 44 林誠道
監督
倉石圭二
