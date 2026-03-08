侍ジャパンは1次ラウンド2連勝を飾った(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日の韓国戦に8−6で勝利し、1次ラウンド2連勝を飾った。【写真】ファンも思わず「可愛い」韓国戦の後に投稿された大谷翔平のインスタをチェック「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は2戦連発となるソロアーチを含む2打数2安打1打点2四球の成績だった。試合後には自身のインスタグラムを更新し、2つの星を並べ「みなさんまた明日」と綴った。