韓国との“激闘後”に思わず「可愛い」　並べられた2つの星…「久しぶりに壮絶な試合」「ドキハラの連続」【WBC】

侍ジャパンは1次ラウンド2連勝を飾った(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日の韓国戦に8−6で勝利し、1次ラウンド2連勝を飾った。

「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は2戦連発となるソロアーチを含む2打数2安打1打点2四球の成績だった。試合後には自身のインスタグラムを更新し、2つの星を並べ「みなさんまた明日」と綴った。これには多くのファンから反響が寄せられた。

ファンからは「侍ジャパンの選手 とてもカッコ良かったです 明日も頑張って下さい」「最高です！！」「2日連続HR 「はい、同点」で士気を上げる大谷さん MLBメンバーの援護弾 熱かった！！」「久しぶりに壮絶な試合でかなり盛り上がりすぎました」「今日はドキハラの連続で信じて観てました」と続々と反応があった。