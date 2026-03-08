「エンジン2基なら安全」は本当か？ 生死を分ける洋上飛行と故障リスク航空史をひも解けば、戦闘機はその誕生以来、常に「速度」「上昇力」「運動性」といった要素を競い合いながら進化してきました。【もう1基はどこ!?】パッと見単発、でも双発エンジンの戦闘機です（写真）しかしジェット戦闘機の登場以降、技術的進歩が著しく進んだにもかかわらず、今なお解決しない根源的な問いが存在します。それは「戦闘機のエンジンは