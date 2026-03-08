◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）第６回ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）が７日、行われ、Ｃ組の日本は韓国との接戦を制し大会２連勝。ドジャース大谷翔平投手（３１）は１点を追う３回１死、右中間へ２試合連発となる同点ソロを放った。この回、３番のカブス鈴木誠也外野手（３１）が１打席目から連発となるソロ、続くＲソックス・吉田正尚外野手（３２）もソロを放ち１イニング３発が飛び出した。