◇第6回WBC1次ラウンドC組日本８―６韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が2試合行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」が接戦を制し、韓国に8―6で勝利。井端弘和監督（50）は試合後、先発マウンドを託し3回3失点だった菊池雄星投手（34＝エンゼルス）と2番手で3回2失点だった伊藤大海投手（28＝日本ハム）について語った。指揮官