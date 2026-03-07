6日、大塚製薬は大相撲の大関・安青錦（ウクライナ出身・安治川部屋＝21）が出演するポカリスエット新CM『たくさんスエットかきました』篇（15秒）を公開した。安青錦にとって初のCM出演となり、春場所での横綱昇進挑戦を控えるなか、チャーミングな一面を見せてくれた─。【写真あり】「ポカリのまなきゃ」と言っているかわいい安青錦安青錦のチャーミングなセリフと佇まいCMは静かなスタジオで安青錦がカメラに向かい、「安