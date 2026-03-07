【モデルプレス＝2026/03/07】timeleszが4月29日に発売するアルバム「MOMENTUM」（読み：モーメンタム）のジャケット写真と収録内容が発表された。【写真】STARTO人気グル“メンバー全員で寝そべり”斬新ジャケ写◆timelesz「MOMENTUM」ジャケット写真公開本作には3月7日からオンエア開始となる原嘉孝主演ドラマ「横浜ネイバーズSeason2」の主題歌「Believers」も収録される。ビジュアルは2025年にリリースした新体制1stアルバム「