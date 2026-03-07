timelesz、新アルバムジャケット写真＆収録内容公開 ユニット企画曲タイトル＆バラエティ映像の内容も発表【MOMENTUM】
【モデルプレス＝2026/03/07】timeleszが4月29日に発売するアルバム「MOMENTUM」（読み：モーメンタム）のジャケット写真と収録内容が発表された。
【写真】涙に熱いハグ…timelesz初ドームツアー最終日 盛況の様子
本作には3月7日からオンエア開始となる原嘉孝主演ドラマ「横浜ネイバーズSeason2」の主題歌「Believers」も収録される。ビジュアルは2025年にリリースした新体制1stアルバム「FAM」と地続きになっていて、新しい家族の姿を描いた“「FAM」の部屋”から飛び出して新しい景色に向かうtimeleszの意志と成長を感じられるビジュアルが特徴になっている。
初回限定盤Aのジャケット写真は、この1年で絆を深めたメンバーが新たな目標を見据えているという意味を込めて天井を見上げている自然体の姿を切り取ったビジュアルに。インナージャケットではそれぞれのメンバーが鏡の中の自分を見つめ、この1年間の自身の成長を見つめる印象的な表情が切り取られている。
初回限定盤Bは、部屋から飛び出して新しい景色に向かうバスを待っているメンバーを切り取っており、インナージャケットにはバスに乗り込んだ8人をポップに写し出している。通常盤は、たどり着いた先の“未来”を感じさせるひらけたロケーションで、“さらに勢いを増して進んでいこう”と決意を新たにする力強いメンバーの表情が。
このように初回限定盤Aから通常盤まで時系列順のストーリーを楽しめる仕様かつ、「FAM」からのメンバーの変化を探すことのできるコンセプチュアルな内容となっている。
さらに、アルバムに収録の13曲および通常盤DISC2に収録されるtimelesz初のユニット企画曲のタイトルも発表。「No Map Just Vibes」（松島聡・橋本将生・猪俣周杜）、「We’re on the Top」（佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝）、「half & half」（菊池風磨・寺西拓人）、この3曲はNetflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で分かれた3つのユニットによる楽曲で、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んだ作品。楽曲タイトルにも各ユニットの想いが反映されている。
また、3月7日より、アルバムのリード曲となる「GOOD TOGETHER」と、「横浜ネイバーズSeason2」の主題歌「Believers」の試聴音源もレーベルオフィシャルサイトで公開された。
そして、初回限定盤Bに収録されるスペシャルバラエティ映像のタイトル「timeleszのスポーツテスト2026〜勢いを増すんだ！本気の勝負でグググッと成長！〜」が解禁された。今回は、「ここから更に成長して団結するために、フィジカルとチームワークを鍛える必要がある」とメンバーの猪俣が率先して課題を主張したことからスポーツテストを実施。身長を盛っている!?疑惑に決着をつける身長測定、上体そらしの基本テストから、「足つぼ反復横跳び」・「ケツ圧測定リレー」・「マット運び合戦」・「追いかけ玉入れ」と運動会さながらの各競技にチャレンジ。真剣勝負の緊張感と予想外の展開に爆笑の渦に包まれた映像に仕上がっている。
なお、アルバムの全貌は今後順次公開される。（modelpress編集部）
初回限定盤A・B・通常盤 共通
1. GOOD TOGETHER
2. スーパーウーマン
3. Believers
4. Love Letter
5. オーシャンビュー
6. Steal The Show
7. Mighty Beast
8. 柔な理性
9. No Doubt !
10. Funny or Fake
11. レシピ
12. 君の傘
13. 4分間だけ時間をください
通常盤DISC２
1. No Map Just Vibes（松島聡・橋本将生・猪俣周杜）
2. We’re on the Top（佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝）
3. half & half（菊池風磨・寺西拓人）
4. あくび
【Not Sponsored 記事】
【写真】涙に熱いハグ…timelesz初ドームツアー最終日 盛況の様子
◆timelesz「MOMENTUM」ジャケット写真公開
本作には3月7日からオンエア開始となる原嘉孝主演ドラマ「横浜ネイバーズSeason2」の主題歌「Believers」も収録される。ビジュアルは2025年にリリースした新体制1stアルバム「FAM」と地続きになっていて、新しい家族の姿を描いた“「FAM」の部屋”から飛び出して新しい景色に向かうtimeleszの意志と成長を感じられるビジュアルが特徴になっている。
初回限定盤Bは、部屋から飛び出して新しい景色に向かうバスを待っているメンバーを切り取っており、インナージャケットにはバスに乗り込んだ8人をポップに写し出している。通常盤は、たどり着いた先の“未来”を感じさせるひらけたロケーションで、“さらに勢いを増して進んでいこう”と決意を新たにする力強いメンバーの表情が。
このように初回限定盤Aから通常盤まで時系列順のストーリーを楽しめる仕様かつ、「FAM」からのメンバーの変化を探すことのできるコンセプチュアルな内容となっている。
◆timelesz、ユニット企画曲タイトル＆バラエティ映像の内容も発表
さらに、アルバムに収録の13曲および通常盤DISC2に収録されるtimelesz初のユニット企画曲のタイトルも発表。「No Map Just Vibes」（松島聡・橋本将生・猪俣周杜）、「We’re on the Top」（佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝）、「half & half」（菊池風磨・寺西拓人）、この3曲はNetflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で分かれた3つのユニットによる楽曲で、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んだ作品。楽曲タイトルにも各ユニットの想いが反映されている。
また、3月7日より、アルバムのリード曲となる「GOOD TOGETHER」と、「横浜ネイバーズSeason2」の主題歌「Believers」の試聴音源もレーベルオフィシャルサイトで公開された。
そして、初回限定盤Bに収録されるスペシャルバラエティ映像のタイトル「timeleszのスポーツテスト2026〜勢いを増すんだ！本気の勝負でグググッと成長！〜」が解禁された。今回は、「ここから更に成長して団結するために、フィジカルとチームワークを鍛える必要がある」とメンバーの猪俣が率先して課題を主張したことからスポーツテストを実施。身長を盛っている!?疑惑に決着をつける身長測定、上体そらしの基本テストから、「足つぼ反復横跳び」・「ケツ圧測定リレー」・「マット運び合戦」・「追いかけ玉入れ」と運動会さながらの各競技にチャレンジ。真剣勝負の緊張感と予想外の展開に爆笑の渦に包まれた映像に仕上がっている。
なお、アルバムの全貌は今後順次公開される。（modelpress編集部）
◆アルバム「MOMENTUM」収録楽曲一覧
初回限定盤A・B・通常盤 共通
1. GOOD TOGETHER
2. スーパーウーマン
3. Believers
4. Love Letter
5. オーシャンビュー
6. Steal The Show
7. Mighty Beast
8. 柔な理性
9. No Doubt !
10. Funny or Fake
11. レシピ
12. 君の傘
13. 4分間だけ時間をください
通常盤DISC２
1. No Map Just Vibes（松島聡・橋本将生・猪俣周杜）
2. We’re on the Top（佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝）
3. half & half（菊池風磨・寺西拓人）
4. あくび
【Not Sponsored 記事】