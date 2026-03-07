Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。 エレコムは、10個口のスリムな電源タップ「ECT-2620BK」（コード長さ2m）を15％オフの2,290円（税込）で販売しています。 エレコム 電源タップ 10個口