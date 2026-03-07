Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

エレコムは、10個口のスリムな電源タップ「ECT-2620BK」（コード長さ2m）を15％オフの2,290円（税込）で販売しています。

エレコム 電源タップ 10個口 2m マグネット 吊り下げ スリム 雷ガード ほこりシャッター ブラック ECT-2620BK エレコム(ELECOM) Amazon ポチップ ポチップ

360度回転する脚パーツが付いており、重いACアダプターなどを接続した際もタップの横転を防止。また、脚パーツに装備された吊り下げ穴を利用してフックやネジで壁などに引っ掛けられるうえに、強力なネオジム磁石が付いたマグネットタイプなのでスチール製の家具やラックにもしっかりと固定できるなど、使い勝手の高さや設置のしやすさが特徴です。

一部の差込口は間隔が広めに設計されているため、大きなACアダプターなどでも隣同士が干渉せずに差し込めるそう。さらに雷ガード機能に加え、不使用時には差込口のホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」も装備するなど安全面も考慮されています。

お買い得なこの機会に、エレコムのECT-2620BKで配線周りをすっきりさせてみてはいかがでしょうか？

使い勝手がよい2000円台の電源タップをAmazonでチェック！

