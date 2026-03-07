俳優の沢村一樹（58）が7日、自身のインスタグラムを更新。妻とワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を生観戦したことを報告した。沢村は、大会連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の試合を観戦したことを明かし「奇跡的にチケットが手に入りました！かなり高額でしたが、思い切って購入した甲斐がありました」と感激を記した。試合は妻と観戦したようで「野球好きのカミさんの解説と日本代表の大活躍で楽しい時間を過