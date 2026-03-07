プレミアリーグ第29節アストン・ヴィラ対チェルシーの一戦が行われ、1-4でアウェイチームの勝利となった。2分、ヴィラが幸先よく先制したが、その後はチェルシーの時間に。ジョアン・ペドロがハットトリックを達成し、チームを勝利に導いた。ブラジルのフルミネンセでキャリアをスタートさせ、2025年にブライトンからチェルシーに加入したブラジル代表のペドロ。今季はコンスタントに得点を挙げており、29試合を終えてリーグ14ゴー