プレミアリーグ第29節アストン・ヴィラ対チェルシーの一戦が行われ、1-4でアウェイチームの勝利となった。



2分、ヴィラが幸先よく先制したが、その後はチェルシーの時間に。ジョアン・ペドロがハットトリックを達成し、チームを勝利に導いた。



ブラジルのフルミネンセでキャリアをスタートさせ、2025年にブライトンからチェルシーに加入したブラジル代表のペドロ。今季はコンスタントに得点を挙げており、29試合を終えてリーグ14ゴール。チームではトップ、リーグ全体ではアーリング・ハーランド、イゴール・チアゴ、アントワーヌ・セメンヨに次ぐ得点数となっている。





『BBC』ではチェルシーの指揮官であるリアム・ロシニアー氏がペドロのストライカーとしての実力はハーランド、ハリー・ケインに匹敵するものがあると称賛した。「ジョアンはそのレベルに達している。私がここに来てから2か月間、彼は一貫してワールドクラスのストライカーであることを証明している」「現時点でジョアンを誰かと交換することはできない。彼は素晴らしい素質と資質を持っている」「ジョアンにとって素晴らしいのはその年齢だ(24歳)。彼はまだまだ成長できるが、すでにワールドクラスのパフォーマンスを披露している。彼のレベルを維持させるのが私とクラブ、そして彼自身の仕事だ」