ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が5日に配信された。『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○ゆうちゃみの理想の結婚相手第1話では、3組のカップルが今回の旅の地・オーストラリアに上陸。それぞれが結婚に対し真正面からぶつかる7日間の旅がスタートした。そして、スタジオトークでは、「結婚を見据える上での一番の決め手が知りたい」と