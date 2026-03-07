6日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−チャイニーズ・タイペイ』の試合後に行われたポストゲームショーに原辰徳氏と中田翔氏が出演し、韓国戦に向けての展望を語った。侍ジャパンはチャイニーズ・タイペイとの初戦、2回に大谷翔平（ドジャース）の満塁本塁打などで一挙10点を奪い主導権を握ると、投げては先発・山本由伸（ドジャース）をはじめ5人の投手が無失点に抑え、13