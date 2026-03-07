6日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−チャイニーズ・タイペイ』の試合後に行われたポストゲームショーに原辰徳氏と中田翔氏が出演し、韓国戦に向けての展望を語った。

侍ジャパンはチャイニーズ・タイペイとの初戦、2回に大谷翔平（ドジャース）の満塁本塁打などで一挙10点を奪い主導権を握ると、投げては先発・山本由伸（ドジャース）をはじめ5人の投手が無失点に抑え、13−0で大勝した。今夜対戦するのがライバル・韓国。韓国もWBC初戦のチェコ戦で11−4と快勝しており、手強い相手であることは間違いない。

原氏は「このところ韓国は国際試合であまりいい成績を残せていない。非常に気合に入れて。特に初戦もいい野球をしましたからね。そういう点では、白紙の状態でスタートラインから先取点にこだわってやってほしいですよね」と話せば、中田氏は「韓国とは国際大会を含め、数々の名ドラマを生んできた試合だと思うので、選手たちもすごく力は入ると思うんですけど、油断禁物で最後まで今日（6日）のように戦ってもらいたいと思います」とエールを送った。