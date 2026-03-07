フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝。男子では日本勢初となる連覇を達成した。冒頭、鮮やかに決まった高難度ジャンプに反響が広がっている。演技開始から約25秒。一発で会場の空気を熱くした。ジャンプ1本