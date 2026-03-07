フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝。男子では日本勢初となる連覇を達成した。冒頭、鮮やかに決まった高難度ジャンプに反響が広がっている。

演技開始から約25秒。一発で会場の空気を熱くした。ジャンプ1本目は4回転サルコー。高く跳び上がると、華麗に着氷した。公式スコアではGOE（出来栄え点）4.30の加点が付き、観客も拍手喝采だった。

ISU公式Xでも動画が公開され、日本ファンからは「4Sえげつない加点ついてる」「幅とか高さとかもう完璧でランディングがもう、、言葉失う」「璃士くんの4Sの加点！！すごっ！！」「璃士くんの冒頭4S、美しすぎて何回でも見れる」「最初の4S完璧だったな」などと喝采の嵐となった。

中田はその後も4回転―3回転のトウループ、3回転アクセル―オイラー3回転サルコーと次々に着氷。最後の3回転ループを決めると両手で握りこぶしも作った。フィニッシュ後は仰向けに倒れこみ、何度もガッツポーズ。キス・アンド・クライで得点を確認すると笑顔を浮かべ、こみ上げてくるものがあったのか涙もあった。



（THE ANSWER編集部）