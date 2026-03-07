◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）この瞬間を3年待った。日の丸を背負った鈴木が、WBCの舞台で待望の安打を放ったのは3回だ。先頭での3打席目。沙子宸（シャ・シシン）の初球、148キロの直球を捉える。中前に鋭い打球を運ぶと、一塁上で「お茶たてポーズ」で喜んだ。侍ジャパンが世界一に輝いた23年。左脇腹を痛め、チーム合流直前で無念の辞退となった。あれから3年。「このために頑張ってき