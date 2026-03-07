加治屋署長（左）から感謝状を受け取った浜村さん＝２４日、金沢署特殊詐欺の被害金４００万円が犯行グループの手に渡ることを防いだとして、神奈川県警金沢署は２月２４日、ヤマト運輸横浜杉田営業所員の浜村孝司さん（４５）に感謝状を贈った。浜村さんは配達先の受取人の挙動を不審に思い、荷物を渡すことを拒否。機転を利かせたとっさの行動がたたえられた。署などによると、浜村さんは昨年７月、「お中元」と書かれた荷物