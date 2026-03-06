国内外のスポーツ大会で優秀な成績を収めた大分市ゆかりの選手9人に6日、市長表彰が贈られました。 【写真を見る】大分市スポーツ市長表彰バトントワーリング世界3位・阿南友理選手ら9人 6日は、大分市の荷揚複合公共施設でスポーツ市長表彰授与式が行われ、国内外の大会で優秀な成績を収めた選手や関係者20人が出席しました。 足立信也市長は「努力を称賛するとともに、競技に集中できるよう支えて