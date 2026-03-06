パスタ専門店「ジョリーパスタ」は3月5日より、「苺のドルチェフェア」第2弾を開催。注文ごとに焼き上げる「〜焼きたてパイ〜苺のミルフィーユ」を販売している。ジョリーパスタ「〜焼きたてパイ〜苺のミルフィーユ」「〜焼きたてパイ〜苺のミルフィーユ」は、注文ごとに店内で焼き上げるサクッとした食感のパイに、ふんわりとしたカスタードホイップとフレッシュな苺を合わせた、ミルフィーユ仕立てのパイ。イタリアジェラート協