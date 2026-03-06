ジョリーパスタ、“苺のドルチェフェア”第2弾は「〜焼きたてパイ〜苺のミルフィーユ」
パスタ専門店「ジョリーパスタ」は3月5日より、「苺のドルチェフェア」第2弾を開催。注文ごとに焼き上げる「〜焼きたてパイ〜苺のミルフィーユ」を販売している。
ジョリーパスタ「〜焼きたてパイ〜苺のミルフィーユ」
「〜焼きたてパイ〜苺のミルフィーユ」は、注文ごとに店内で焼き上げるサクッとした食感のパイに、ふんわりとしたカスタードホイップとフレッシュな苺を合わせた、ミルフィーユ仕立てのパイ。イタリアジェラート協会認定のストロベリージェラート、果肉感あふれる苺ソースが添えられた苺づくしの一皿となっている。価格は649円。
ジョリーパスタ「苺のティラミスドルチェ」「苺のグラスドルチェ」
なお、引き続き第1弾商品「苺のティラミスドルチェ」(649円)、「苺のグラスドルチェ」(429円)も販売している。
