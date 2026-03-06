カタール航空は、カタールの領空閉鎖に伴い、運休を継続している。運航再開に関する情報は、現地時間3月7日午前9時に改めて発表を予定している。マスカットとリヤドから救援便の運航を、同3月5日から開始している。同日に運航を発表したのは、マスカット発ロンドン/ヒースロー、ベルリン、コペンハーゲン、マドリード、ローマ、アムステルダム行きと、リヤド発フランクフルト行き。追加便の運航に向けた作業を進めている。現在、ド