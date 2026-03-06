3月8日、東京ドームで行われるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドの日本対オーストラリア戦で天皇陛下が観戦されることがわかった。天皇陛下が野球を観戦されるのは1966年の日米野球以来、実に60年ぶり。さらに、雅子さまと愛子さまも同行される見込みで、天皇ご一家と大谷翔平との“歴史的対面”に国民の期待が高まっている─。【写真】ここでもご一家はリンクコーデ！番狂わせが起きた天覧相撲60年ぶりの天