演歌歌手の藤あや子が5日に自身のアメブロを更新。まるで仕出し弁当屋のように大量の手料理をワンオペで作ったことを明かした。この日、藤は「あや弁」と切り出し「わが家が仕出し弁当屋さんになりました」と報告。「肉じゃが」や「ひじき」「鶏めし」など、彩り豊かな7品もの手料理が入った弁当を公開した。続けて、これらの料理を「いつも大量に作りますが実はワンオペです」と告白。「洗い物をしてお片付けしながら常にキッチン