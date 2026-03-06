アップルはiPhoneケースやApple Watchバンド、クロスボディストラップの新色を発表しました。 iPhoneケース iPhone向けの「シリコーンケース」には、ブライトグアバ、バニラ、エレクトリックラベンダーの3色が追加されました。新型「iPhone 17e」向けのシリコーンケースも登場し、ブライトグアバ、バニラ、ソフトピンクなどが展開されています。さらに、iPhone 17e向けのMagSafe対応クリアケースも発売。 Apple Watch