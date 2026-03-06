アップルはiPhoneケースやApple Watchバンド、クロスボディストラップの新色を発表しました。

iPhoneケース

iPhone向けの「シリコーンケース」には、ブライトグアバ、バニラ、エレクトリックラベンダーの3色が追加されました。新型「iPhone 17e」向けのシリコーンケースも登場し、ブライトグアバ、バニラ、ソフトピンクなどが展開されています。さらに、iPhone 17e向けのMagSafe対応クリアケースも発売。

Apple Watchバンド

Apple Watchの「スポーツバンド」にブライトグアバ、クレメンタイン、ソフトピンクが登場。「スポーツループ」にはブライトグアバ、ブルーミスト、カンタロープが加わりました。高級なApple Watch Hermèsバンドにもさまざまな新色があります。

クロスボディストラップ

「クロスボディストラップ」には、ブライトグアバとソフトピンクのカラーが登場。アップルの純正ケースに取り付けることで、iPhoneを身につけて持ち運ぶことができます。

海外の反応

これらの新色アクセサリーの登場に対して、海外メディアのMacRumorsのフォーラムには「自分にはこれで十分だと思う」「オーシャンバンドの新色は出ないの？」「街中でクロスボディストラップを使っている人を一度も見たことがないけど…」など、さまざまな声が寄せられています。

寒い冬がようやく終わり、暖かい春がすぐそこまで来ていますが、それに合わせたポップなカラーのケースを選んでみるのもよさそうです。

Source: MacRumors

The post 気分まで明るくなる！ 新しい「春色アクセサリ」でiPhoneとApple Watchをリフレッシュ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.