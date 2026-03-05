プロ野球日本ハムの元投手で野球解説者の岩本勉氏（54）が、2026年3月4日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）強化試合でノーヒットの大谷翔平選手（ドジャース、31）について、「嗅覚鋭く覚醒する」との見解を示した。 「ノーヒットは 全く問題はないでしょ」WBC日本代表は、本番に向けて2日と3日に、オリックス、阪神とそれぞれ強化試合を行った。 今大会、打者に専念する大谷は、オリックス戦に