シャオミ・ジャパンによる「Xiaomi 17 Ultra」を体感できるイベント「その写り、ライカ。」展が始まった。8日まで東京・KITTE 丸の内で開催されており、新製品をその場で購入することもできる。 会場では、写真家の長山一樹氏、市川渚氏、コハラタケル氏、酒井貴弘氏の4名が撮影した作品を展示する。また、3月7日には市川氏と酒井氏、8日には長山氏とコハラタケル氏がギャラリートークを開催する。