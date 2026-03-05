シャオミ・ジャパンによる「Xiaomi 17 Ultra」を体感できるイベント「その写り、ライカ。」展が始まった。8日まで東京・KITTE 丸の内で開催されており、新製品をその場で購入することもできる。

会場では、写真家の長山一樹氏、市川渚氏、コハラタケル氏、酒井貴弘氏の4名が撮影した作品を展示する。また、3月7日には市川氏と酒井氏、8日には長山氏とコハラタケル氏がギャラリートークを開催する。

さらに、フラッグシップスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」や「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」の実機体験も用意されている。その場で商品を購入することもできる。

会場で購入できる

このほか、会場限定ノベルティやシャオミ製品が当たるスタンプラリーを実施。「Xiaomi Pad 8」シリーズやライフスタイル製品の展示・販売も行う。

あわせて、2月に開催されたフォトコンテストの受賞作品も展示している。

会場は東京都千代田区のKITTE 丸の内1階アトリウムで、8日まで開催中。開催時間は毎日11時～19時。