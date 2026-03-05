東京ミッドタウンは2月22日、「オフィスワーカーバンドライブ2026」を、ビルボードライブ東京にて開催した。「オフィスワーカーバンドライブ2026」集合写真同イベントはオフィスワーカーの満足度向上や、企業を超えた交流を目的として2017年から実施している。8回目となる今年は、六本木・日比谷・八重洲の3物件から計11社・約60名のオフィスワーカーが参加した。プロも立つハイエンドなステージにて、各バンドがオリジナリティ溢