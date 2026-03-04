2月の衆院選で立候補し落選した岡田克也さんの選挙ポスターに、「中国」と書かれた紙を貼るなどしたとして、50代の男性が書類送検されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、書類送検されたのは桑名市に住む50代の男性で、今年1月から2月にかけ、桑名市内の掲示板に貼られていた岡田克也さんのポスター計13枚に、「中国」と書いた紙を貼ったり、スプレーで落書きしたりした公職選挙法違反の疑いで