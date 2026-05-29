北海道釧路市の障害者支援施設で、入所者に暴行を加えたとして職員の男２人が逮捕された事件で、ほかにも複数の職員が警察から任意の事情聴取をうけたことがわかりました。釧路市の障害者支援施設「鶴が丘学園」では、生活支援員の阿部弘樹容疑者が入所者２人を暴行した疑い、高橋海吏容疑者が入所者４人を暴行した疑いでそれぞれ逮捕されています。高橋容疑者は１人への暴行は認めているものの、ほか３人については「常習化してい