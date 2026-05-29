福岡市城南区で、兄を切りつけて殺害しようしたとして、32歳の弟が逮捕されました。殺人未遂の疑いで28日逮捕されたのは、福岡市西区の無職、安川耕平容疑者（32）です。安川容疑者は今月26日午後8時半ごろ、福岡市城南区鳥飼にある33歳の兄の自宅で、兄の首や肩を包丁などで複数回切りつけて殺害しようとした疑いです。兄は全治1か月の重傷です。安川容疑者は警察の調べに対し、「殺意はありませんでした」と容疑を一部否認してい