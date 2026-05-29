北海道・滝川警察署は2026年5月29日、滝川市に住む61歳の女を傷害の疑いで逮捕しました。女は5月28日午後3時半ごろ、同居する86歳の母親を突き飛ばし転倒させ、右脳挫傷などの重傷を負わせた疑いがもたれています。警察によりますと、母親は当初会話ができる状態でしたが、その後意識不明になったということです。女は調べに対し「イライラしていてお母さんを突き飛ばしました」と供述し、容疑を認めています。