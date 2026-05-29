衣替えのシーズンだ。昨今わが国では在宅勤務やカジュアルな服装での執務が一般的になったが、制服を着用する職業では、ちょうど今の時期は夏服への移行期間となる。 制服といえば警察官を思い浮かべる人も多いだろう。警視庁の衣替えは6月1日から（9月30日まで）。20年近く、あの制服に袖を通してきた元警視庁警察官で『警察官のこのこ日記』（三五館シンシャ）の著者・安沼保夫氏は「合服もあり、衣替えは年3回あるが、