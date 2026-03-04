ドア越しから聞こえる「早く開けてニャ〜」YouTubeチャンネル「ふわお」では、飼い主さんの帰宅を待ちわびたように玄関で出迎える猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「意思疎通ができていてかわいすぎる」「おなかのぷよぷよ感が最高」の声が続出しました。【画像5枚】残業中は閲覧注意！？これが、猫の「全力おかえり」です！帰りたくなる…（涙）注目を集めたのは「帰宅した途端これ」という動画。ドアの中から「早く